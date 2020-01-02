Александр Малинин встретил Новый год в Таиланде

Российский певец Александр Малинин со своей семьей встретил Новый года в Таиланде. Снимками с отдыха артист поделился на своей странице в Instagram.Александр Малинин вместе со своей супругой Эммой Малининой и младшими детьми ― 19-летними двойняшками Фролом и Устиньей, сейчас пребывает на острове Пхукет ― южной провинции Королевства Таиланд. По серии снимков, опубликованных артистом на его странице в Instagram, можно наблюдать, как члены семьи знакомятся с местной фауной и экзотической едой, пробуют различные развлечения, посещают храмовый комплекс Большой Будда, находящийся на острове, и наслаждаются путешествием.В Таиланде семья также встретила и Новый год, записав поздравительное видео для поклонников певца. Подписчики Александра Малинина поспешили, в свою очередь, поздравить знаменитость с праздником и осыпали его всевозможными пожеланиями.