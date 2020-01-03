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Беременная экс-жена Андрея Григорьева-Апполонова Марина Банкова станет многодетной матерью

Марина Банкова, экс-жена участника музыкального трио «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова, беременная от нового супруга, баскетболиста Андрея Зубкова. Учитывая то, что от предыдущего брака у бывшей избранницы артиста есть двое детей, родив третьего, она станет многодетной матерью.
Беременная экс-жена Андрея Григорьева-Апполонова Марина Банкова станет многодетной матерью

Таким образом, в Новый год Марина Банкова принимала поздравления не только с зимним праздником, но также с замужеством и беременностью. На обнародованном в Instagram фото видно, что срок у экс-жены Андрея Григорьева-Апполонова уже немалый. На симке Марина Банкова позирует вместе с новым мужем, влюблённые умостились на полу, баскетболист положил одну руку на округлившийся живот избранницы.

Впервые о возможной беременности Марины Банковой поклонники заговорили в декабре, скрыть «интересное» положение уже не могла никакая одежда. В это же время владелица Instagram-страницы начала публиковать в соцсети старые фотоснимки, а на новых позировала таким образом, чтобы в кадр не попадал живот.

Марина Банкова и Андрей Зубков оформили свои отношения в ЗАГСе Санкт-Петербурга, не прибегая к использованию каких-либо свадебных атрибутов. Не было ни фаты, ни лимузина, ни застолья. Влюблённые решили пожениться скромно, не вынося свои чувства в публичное поле.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 08:00

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