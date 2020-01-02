«Концерт получился на троечку»: Эксперт при Госдуме Манукян высказался по поводу возвращения Аллы Пугачевой на сцену





В 2019 году Алла Пугачёва возвратилась на сцену с юбилейным сольным концертом, вокруг которого был большой ажиотаж. Кроме восторга своих поклонников, Примадонна получила и критику. Вадим Манукян, который всегда симпатизировал артистке и ее репертуару, рассказал, что не понимает, почему поклонники платили такие большие деньги за то, чтобы увидеть концерт. Сам он не присутствовал на выступлении, но смотрел фильм, снятый по мотивам концерта Аллы Борисовны. Эксперт воспринял юбилейное выступление певицы как рядовое, а не как великое возвращение заслуженной артистки. По его словам, Пугачева могла бы использовать более эффектные декорации.Он посоветовал певице взять пример с Филиппа Киркорова, который, по его мнению, устраивает впечатляющие и грандиозные шоу, с которыми гастролирует по всей стране и за ее рубежом. В общем, по словам Манукяна, концерт «получился на троечку».