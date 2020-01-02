АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые засомневались в существовании карликового тираннозавра T.…
EUR 69.38 USD 61.91
Курс валют на 01.01.2020

«Концерт получился на троечку»: Эксперт при Госдуме Манукян высказался по поводу возвращения Аллы Пугачевой на сцену

Эксперт по вопросам информации при Госдуме Вадим Манукян высказался по поводу сольного концерта - возвращения Примадонны на сцену. По его мнению, концерт «получился на троечку».
«Концерт получился на троечку»: Эксперт при Госдуме Манукян высказался по поводу возвращения Аллы Пугачевой на сцену

В 2019 году Алла Пугачёва возвратилась на сцену с юбилейным сольным концертом, вокруг которого был большой ажиотаж. Кроме восторга своих поклонников, Примадонна получила и критику. Вадим Манукян, который всегда симпатизировал артистке и ее репертуару, рассказал, что не понимает, почему поклонники платили такие большие деньги за то, чтобы увидеть концерт. Сам он не присутствовал на выступлении, но смотрел фильм, снятый по мотивам концерта Аллы Борисовны. Эксперт воспринял юбилейное выступление певицы как рядовое, а не как великое возвращение заслуженной артистки. По его словам, Пугачева могла бы использовать более эффектные декорации.

Он посоветовал певице взять пример с Филиппа Киркорова, который, по его мнению, устраивает впечатляющие и грандиозные шоу, с которыми гастролирует по всей стране и за ее рубежом. В общем, по словам Манукяна, концерт «получился на троечку».

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 20:20

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Обновленная Lada 4x4 вошла в рейтинг самых важных новинок российского авторынка 2020…
Поклонники обсуждают располневшую фигуру Анны…
Apple выпустит сразу два идейных наследника iPhone SE в 2020…
Диетологи рассказали, как быстро похудеть после новогодних…
Юлия Пересильд поделилась семейным фото с дочерями от Алексея…
Учёные из Индии рассказали об очистке лёгких от токсинов с помощью продуктов…
«Кто за все это будет отвечать?»: Федор Добронравов прокомментировал свою…
В России разрабатывают новый метод получения лютеция-177 для лечения…
Анастасия Ивлеева призналась, что не умеет готовить и вести…
Разработчики раскрыли характеристики новой видеокарты Radeon RX 5600…
Медики назвали 5 сигналов, предвещающих психические…
Любовь Успенская и Наргиз Закирова вместе отмечали Новый…
Следующее поколение Audi RS выйдет в качестве…
Учёные из Кембриджского университета доказали синхронность работы мозга матери и младенца при радостном…
Женская юниорская сборная России по хоккею разгромила Финляндию и завоевала бронзу Чемпионата…
Анна Седокова приступила к работе 1…
Специалисты сообщили о возможном росте цены на авиабилеты в 2020…
Врачи рассказали, почему женщинам не рекомендуется пить…
«Будь счастлива»: Максим Галкин поздравил Яну Рудковскую с…
Российские водители теперь могут предъявить инспектору электронную копию полиса…
Ольга Бузова и Давид Манукян показали, что подарили друг другу на Новый…
Влад Топалов поделился забавным видео с собственным…
Сотрудники ЦРНАП назвали народные способы борьбы с алкогольным…
Мама Ксении Собчак в образе Снегурочки поздравила своего внука с Новым…
Продюсер Яна Рудковская рассказала о лучшем подарке на…
Смарт-часы Honor Watch Magic 2 отличились большим спросом среди…
Ирина Слуцкая вернулась домой к дочери после тура по…
Врачи выяснили, какие признаки могут указывать на непереносимость…
В США на 22-м году жизни умерла известная рэп-исполнительница Лексия…
Звезда "Дом-2" Саша Ульянцева разоблачила Диму…
Названы самые ожидаемые автомобили 2020…
Роман Абрамович встретил Новый год на яхте с дочерью…
Телеведущая Ксения Собчак показала, как надо реагировать на…
Александр Цекало и Дарина Эрвин проводят рождественские каникулы в…
Бюджетный смартфон от Nokia 4.2 стал еще…
Александр Петров публично признался в любви Стасе…
Медики назвали 7 болезней, первые признаки которых можно определить по…
Бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян получил травму в…
"На зарядку становись!": Эвелина Блёданс с сыном Семеном в новогодние каникулы не прекращает заниматься…
Автомобильные эксперты назвали способы борьбы с последствиями ледяного…
Просмотреть все новости