ВМС США намерены потягаться с Россией за Арктику





Как сообщает издание Defense News, командование Второго флота займется планированием и проведением операций в Атлантике и Арктике. Более того, этой структуре американских ВМС отведена ограниченная роль в подготовке военнослужащих с Восточного побережья страны, которые дислоцированы в разных точках мира. Но самыми серьезными являются планы флота в отношении Арктики. «В условиях нарастающей актуальности вопроса о глобальной безопасности, наши союзники и потенциальные противники хорошо понимают, что многие активные морские пути проложены в Северном Атлантическом регионе. Вместе с открытием арктического судоходства конкуренция в указанных зонах будет только нарастать. Поэтому Второй флот готов гарантировать, что мы готовы обеспечить свое присутствие в этом регионе и сражаться за него, если потребуется», - приводит издание слова вице-адмирала Эндрю Льюиса, назначенного командующим Вторым флотом.Главной целью своей будущей деятельности командующий Второго флота считает именно Россию. При этом, воссозданная недавно оперативная единица ВМС США уже успела провести в Балтике совестные учения с европейскими партнерами.