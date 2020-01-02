ВМС США намерены потягаться с Россией за Арктику
Второй флот ВМС Соединенных Штатов, командование которого располагается в Норфолке, совсем недавно был восстановлен как отдельная военная структура. Теперь же флот полностью готов к ведению своей уставной деятельности и даже планирует потягаться с Россией за Арктику.
Как сообщает издание Defense News, командование Второго флота займется планированием и проведением операций в Атлантике и Арктике. Более того, этой структуре американских ВМС отведена ограниченная роль в подготовке военнослужащих с Восточного побережья страны, которые дислоцированы в разных точках мира. Но самыми серьезными являются планы флота в отношении Арктики. «В условиях нарастающей актуальности вопроса о глобальной безопасности, наши союзники и потенциальные противники хорошо понимают, что многие активные морские пути проложены в Северном Атлантическом регионе. Вместе с открытием арктического судоходства конкуренция в указанных зонах будет только нарастать. Поэтому Второй флот готов гарантировать, что мы готовы обеспечить свое присутствие в этом регионе и сражаться за него, если потребуется», - приводит издание слова вице-адмирала Эндрю Льюиса, назначенного командующим Вторым флотом.
Главной целью своей будущей деятельности командующий Второго флота считает именно Россию. При этом, воссозданная недавно оперативная единица ВМС США уже успела провести в Балтике совестные учения с европейскими партнерами.
Как сообщает издание Defense News, командование Второго флота займется планированием и проведением операций в Атлантике и Арктике. Более того, этой структуре американских ВМС отведена ограниченная роль в подготовке военнослужащих с Восточного побережья страны, которые дислоцированы в разных точках мира. Но самыми серьезными являются планы флота в отношении Арктики. «В условиях нарастающей актуальности вопроса о глобальной безопасности, наши союзники и потенциальные противники хорошо понимают, что многие активные морские пути проложены в Северном Атлантическом регионе. Вместе с открытием арктического судоходства конкуренция в указанных зонах будет только нарастать. Поэтому Второй флот готов гарантировать, что мы готовы обеспечить свое присутствие в этом регионе и сражаться за него, если потребуется», - приводит издание слова вице-адмирала Эндрю Льюиса, назначенного командующим Вторым флотом.
Главной целью своей будущей деятельности командующий Второго флота считает именно Россию. При этом, воссозданная недавно оперативная единица ВМС США уже успела провести в Балтике совестные учения с европейскими партнерами.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:56