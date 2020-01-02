Учёные: Дети могут придумывать свой язык жестов





Представители Стэнфордского университета (США) провели эксперимент, во время которого дети должны были общаться друг с другом посредством использования проприетарного программного обеспечения Skype при отключенном звуке. Участникам исследования требовалось передавать друг другу содержание рисунка, начиная от простого, на котором был изображен молоток, и заканчивая более сложным ― чистым листом, обозначающим «ничто».Учёные отметили, что для формирования собственного языка жестов детям, в среднем, потребовалось 30 минут. Результаты исследования свидетельствуют о наличие у них базовых навыков, которые являются необходимыми не только для освоения естественного языка, но и для самопроизвольного создания «жестового словаря».