Поклонники обсуждают располневшую фигуру Анны Семенович
Поклонники певицы Анны Семенович, считающейся одной из самых сексуальных представительниц отечественного шоу-бизнеса, теперь обсуждают её располневшую фигуру. На видеокадрах, снятых одним из присутствовавших на выступлении артистки, её формы отличаются от тех, которые «представлены» на новогоднем ролике с поздравлением, появившемся в Instagram-аккаунте звезды.
Судя по всему, Анна Семенович немного расслабилась в период зимних праздников, что и отобразилось на её фигуре. 39-летняя экс-солистка музыкальной группы «Блестящие», как отмечает канал «НеМалахов», вызвала крайнее недоумение у общественности такой прибавкой в весе. В своём же Instagram-профиле певица выглядит намного стройнее и эффектнее, причём не только на фотографиях, но и на видео. Впрочем, вполне возможно, что исполнительница просто-напросто выбрала для выступления неподходящий наряд, визуально увеличивший её тело.
Ранее Анна Семенович рассказала о своей любви к чтению книг.
Судя по всему, Анна Семенович немного расслабилась в период зимних праздников, что и отобразилось на её фигуре. 39-летняя экс-солистка музыкальной группы «Блестящие», как отмечает канал «НеМалахов», вызвала крайнее недоумение у общественности такой прибавкой в весе. В своём же Instagram-профиле певица выглядит намного стройнее и эффектнее, причём не только на фотографиях, но и на видео. Впрочем, вполне возможно, что исполнительница просто-напросто выбрала для выступления неподходящий наряд, визуально увеличивший её тело.
Ранее Анна Семенович рассказала о своей любви к чтению книг.