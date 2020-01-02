Jeep готовит презентацию Compass, Wrangler и Renegade с подключаемыми гибридами





Сообщается, что три модели с плагин-гибридными установками были названы инженерами компании серией 4хе. Эксперты полагают, что внешность автомобилей останется такой же, как и в момент презентации их стандартных бензиновых версий в 2019 году. Намного больший интерес в данном случае вызывает новая силовая установка с подключаемым гибридом. Так, отмечается, что Compass и Renegade получат в свое оснащение 4-цилиндровые 1,3-литровые турбированные двигатели, которые будут работать в паре с установленными в задней части машин электромоторами. ДВС в данном случае будет приводить в движение колеса передней оси авто, а электромотор – задней.Суммарная мощность таких гибридных силовых установок составит более 200 л. с. Кроме того, оба автомобиля смогут работать и в полностью электрическом режиме, однако о запасе хода при этом пока ничего не известно. Что касается плагин-гибридной версии модели Wrangler то также о ней пока информации нет.