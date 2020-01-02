Юлия Пересильд поделилась семейным фото с дочерями от Алексея Учителя

Юлия Пересильд на снимках показала, как они с дочерьми выглядят 1 января после празднования Нового года. В описании под снимком актриса подчеркнула, что она очень мечтала именно о таком утре, когда не нужно никуда бежать и никуда спешить, когда вокруг дети, деревня и стол. Юлия Пересильд пожелала всем поклонникам мира, любви и внутренней гармонии. Фанаты откликнулись множеством ответных поздравлений с Новым годом. Подписчики назвали актрису и ее дочерей «красотками» и пожелали им счастья.Юлия Пересильд родила дочерей Анну и Марию от Алексея Учителя. Однако он до этого времени официально женат на Кире Саксаганской. Актриса рассказывала, что детей она родила не с целью увести сценариста из семьи, а для себя. Однако ее считают неофициальной женой режиссера.