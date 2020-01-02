«Кто за все это будет отвечать?»: Федор Добронравов прокомментировал свою «смерть»





На днях Федору Добронравову в очередной раз пришлось прочитать в прессе известия о своей смерти, что подорвало терпение артиста. Как отметил актер, он буквально доведен такими новостями до ярости. «Родственники звонили со слезами», - отметил он, подчеркнув, что взволнованная родня была шокирована новостями о его «кончине». «А если вдруг что-то действительно с ними случится после таких новостей. Кто за все это будет отвечать? От происходящего только боль и обида», - подчеркнул знаменитый актер. По словам Добронравова, отныне он намерен бороться с такими фейковыми публикациями. Теперь артист планирует судиться со всеми СМИ, которые распространяли подобные сообщения.Знаменитый актер также добавил, что без жалоб в суды уже на самом деле никак не обойтись, поскольку с ростом популярности актера подобные публикации будут появляться все чаще. Такого отношения к себе, убеждает Федор Добронравов, он больше терпеть не собирается.