Японские учёные расшифровали рисунки в пустыне Наска





Геоглиф - это нанесённый на землю геометрический или фигурный узор, достигающий иногда таких размеров, что увидеть его можно только с воздуха. К таким относятся изображения на плато Наска в южной части Перу. Они были открыты только в ХХ веке, когда над пустыней стали летать самолёты. Их возраст, как и назначение, доподлинно не известны. Учёные предполагают, что возникли они до появления инков в этом регионе в XII веке и не то служили астрономическим календарём, не то были ритуальными изображениями.Исследователи проанализировали изображения и чётко идентифицировали на них птиц, причём тех, которые в настоящее время обитают в разных регионах Перу. Рисунок, ранее известный как изображение колибри, по новой информации, представляет собой дрозда-отшельника. Остальные изображения, на которых ранее вырисовывались кондоры и фламинго, не имеют достаточно характеристик для подтверждения изначальной теории. Более того, они слабо соответствуют птицам, в настоящее время проживающим на этой территории.Любопытно, что идентифицированные птицы живут в тех частях страны, где нет геоглифов. Учёные предполагают, что древнее население Перу привлекало птиц, которые не водились там, где жили люди. По предположению исследователей, птицы, изображение которых так и не удалось идентифицировать, могли обитать на этой территории ранее.Сейчас известно около 30 изображений птиц на плато Наска в Перу.