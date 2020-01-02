Анастасия Ивлеева призналась, что не умеет готовить и вести хозяйство





Настя Ивлеева, подводя для себя итоги прошедшего года, отметила, что он был для нее очень значимым. По словам телеведущей, ее «взяли в жены», несмотря на то, что она не умеет готовить и не разбирается в хозяйстве. Кроме того, блогер постоянно пребывает в командировках. Поэтому свое замужество Ивлеева назвала чудом, а Элджея – лучшим мужем и другом. Она поздравила всех своих подписчиков с Новым годом и пожелала всем любви. В первую очередь, Ивлеева пожелала поклонникам любить себя, потому что, по ее мнению, с этого все начинается, а также любить близких и всех окружающих, и жизнь в целом.Поклонники откликнулись множеством положительных комментариев. «Милашки», «Лучшие», - восторженно писали фанаты. Они назвали Анастасию Ивлееву и Элджея идеальной парой.