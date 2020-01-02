АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые засомневались в существовании карликового тираннозавра T.…
EUR 69.38 USD 61.91
Курс валют на 01.01.2020

Анастасия Ивлеева призналась, что не умеет готовить и вести хозяйство

Анастасия Ивлеева на своей странице в социальной сети Instagram разместила несколько фотографий со своим мужем Алексеем Узенюком, который известный как Элджей. В описании под публикацией блогер подвела для себя итоги 2019 года, и призналась, что не умеет готовить и не разбирается в хозяйстве.
Анастасия Ивлеева призналась, что не умеет готовить и вести хозяйство

Настя Ивлеева, подводя для себя итоги прошедшего года, отметила, что он был для нее очень значимым. По словам телеведущей, ее «взяли в жены», несмотря на то, что она не умеет готовить и не разбирается в хозяйстве. Кроме того, блогер постоянно пребывает в командировках. Поэтому свое замужество Ивлеева назвала чудом, а Элджея – лучшим мужем и другом. Она поздравила всех своих подписчиков с Новым годом и пожелала всем любви. В первую очередь, Ивлеева пожелала поклонникам любить себя, потому что, по ее мнению, с этого все начинается, а также любить близких и всех окружающих, и жизнь в целом.

Поклонники откликнулись множеством положительных комментариев. «Милашки», «Лучшие», - восторженно писали фанаты. Они назвали Анастасию Ивлееву и Элджея идеальной парой.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 19:26

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Обновленная Lada 4x4 вошла в рейтинг самых важных новинок российского авторынка 2020…
Поклонники обсуждают располневшую фигуру Анны…
Apple выпустит сразу два идейных наследника iPhone SE в 2020…
Диетологи рассказали, как быстро похудеть после новогодних…
Юлия Пересильд поделилась семейным фото с дочерями от Алексея…
Учёные из Индии рассказали об очистке лёгких от токсинов с помощью продуктов…
«Кто за все это будет отвечать?»: Федор Добронравов прокомментировал свою…
В России разрабатывают новый метод получения лютеция-177 для лечения…
Анастасия Ивлеева призналась, что не умеет готовить и вести…
Разработчики раскрыли характеристики новой видеокарты Radeon RX 5600…
Медики назвали 5 сигналов, предвещающих психические…
Любовь Успенская и Наргиз Закирова вместе отмечали Новый…
Следующее поколение Audi RS выйдет в качестве…
Учёные из Кембриджского университета доказали синхронность работы мозга матери и младенца при радостном…
Женская юниорская сборная России по хоккею разгромила Финляндию и завоевала бронзу Чемпионата…
Анна Седокова приступила к работе 1…
Специалисты сообщили о возможном росте цены на авиабилеты в 2020…
Врачи рассказали, почему женщинам не рекомендуется пить…
«Будь счастлива»: Максим Галкин поздравил Яну Рудковскую с…
Российские водители теперь могут предъявить инспектору электронную копию полиса…
Ольга Бузова и Давид Манукян показали, что подарили друг другу на Новый…
Влад Топалов поделился забавным видео с собственным…
Сотрудники ЦРНАП назвали народные способы борьбы с алкогольным…
Мама Ксении Собчак в образе Снегурочки поздравила своего внука с Новым…
Продюсер Яна Рудковская рассказала о лучшем подарке на…
Смарт-часы Honor Watch Magic 2 отличились большим спросом среди…
Ирина Слуцкая вернулась домой к дочери после тура по…
Врачи выяснили, какие признаки могут указывать на непереносимость…
В США на 22-м году жизни умерла известная рэп-исполнительница Лексия…
Звезда "Дом-2" Саша Ульянцева разоблачила Диму…
Названы самые ожидаемые автомобили 2020…
Роман Абрамович встретил Новый год на яхте с дочерью…
Телеведущая Ксения Собчак показала, как надо реагировать на…
Александр Цекало и Дарина Эрвин проводят рождественские каникулы в…
Бюджетный смартфон от Nokia 4.2 стал еще…
Александр Петров публично признался в любви Стасе…
Медики назвали 7 болезней, первые признаки которых можно определить по…
Бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян получил травму в…
"На зарядку становись!": Эвелина Блёданс с сыном Семеном в новогодние каникулы не прекращает заниматься…
Автомобильные эксперты назвали способы борьбы с последствиями ледяного…
Просмотреть все новости