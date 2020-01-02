Обновленная Lada 4x4 вошла в рейтинг самых важных новинок российского авторынка 2020 года





Обновленная «Нива» включена в рейтинг самых интересных и ожидаемых моделей для россиян вместе с электрическим кроссовером от немецкой марки Audi и новым корейским KIA Seltos. К несчастью, Lada 4x4 стала единственным представителем отчественного автопрома в рейтинге. Впрочем, производство автомобилей в стране продолжает развиваться, а значит, что уже в следующие годы в похожем рейтинге найдется место для большего числа моделей АвтоВАЗа или других российских марок. Что же касается новой Lada 4x4, то этот автомобиль сохранил характерный внешний вид, при этом, претерпев довольно серьезных изменений. К примеру, новая «Нива» отныне обеспечит водителю более высокий уровень защиты при столкновении, поскольку оснащается новыми боковыми подушками безопасности. Улучшился и комфорт автомобиля.Более того, в рамках модернизации производитель оснастил машину зеркалами с электроприводом и системой обогрева, а также установил в салоне новые более комфортные кресла. Салон модели в целом стал заметно более современным. Теперь его приборная панель не имеет ничего общего с советским прошлым, а внутренняя начинка сравнялась с возможностями моделей семейства Lada Vesta.Сообщается, что в продажу новое поколение Lada 4x4 должно поступить уже в начале 2020 года. Впрочем, информации о точной дате и о ценах на новинку ни один источник пока не приводит.