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Удешевленный флагман Samsung Galaxy S10 Lite получит лучшую на рынке оптическую стабилизацию

О том, как будет выглядеть удешевленная версия южнокорейского флагмана Samsung Galaxy S10 Lite, уже известно. Более того, перечислены и подробные характеристики гаджета. Теперь же появились данные об одной его особенности. Как оказалось, данная модель получит лучшую на рынке оптическую стабилизацию камеры.

Ранее уже сообщалось, что Samsung Galaxy S10 Lite будет построен на базе процессора Snapdragon 855 по цене на уровне 650 евро. Но недавно появились данные о том, что у модели будет одна важная особенность, которая может существенно повысить ее популярность. Как сообщают инсайдеры, в Samsung Galaxy S10 Lite будет использована беспрецедентная технология оптической стабилизации камеры, которая превосходит характеристики любого из представленных на рынке флагманов.

Стоит также напомнить, что южнокорейский техногигант довольно часто тестирует передовые технологии в своих среднебюджетных моделях, поэтому слухи о появлении в упрощенной версии Samsung Galaxy S10 уникальной оптической стабилизации можно считать вполне правдоподобными.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:26

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