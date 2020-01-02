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Любовь Успенская и Наргиз Закирова вместе отмечали Новый год

Любовь Успенская на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала видео, на котором они с Наргиз Закировой поздравляют поклонников с Новым годом, вместе отметив праздник. Мнения пользователей под опубликованным постом разделились.
Любовь Успенская и Наргиз Закирова вместе отмечали Новый год

Любовь Успенская вместе с Наргиз Закировой на опубликованной видеозаписи смотрятся веселыми и радостными. Как видно на видео, они встречают Новый год в дружеской и непосредственной обстановке. Успенская в описании подчеркнула, что она очень рада праздновать с такими талантливыми и замечательными друзьями. Реакция поклонников была неоднозначной. Некоторые подписчики поблагодарили певицу за поздравление, писали, что восхищаются ее свободой. Однако большинство пользователей раскритиковали и поведение, и слова артисток. Наргиз Закирову обвинили в том, что она поздравляет россиян, а сама живет в США, а Успенскую упрекнули в чрезмерном употреблении алкоголя.

Досталось «королеве русского шансона» еще из-за ее внешности. Под постом ее критиковали за увлечение пластикой и уколами.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 19:14

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