Любовь Успенская и Наргиз Закирова вместе отмечали Новый год

Любовь Успенская вместе с Наргиз Закировой на опубликованной видеозаписи смотрятся веселыми и радостными. Как видно на видео, они встречают Новый год в дружеской и непосредственной обстановке. Успенская в описании подчеркнула, что она очень рада праздновать с такими талантливыми и замечательными друзьями. Реакция поклонников была неоднозначной. Некоторые подписчики поблагодарили певицу за поздравление, писали, что восхищаются ее свободой. Однако большинство пользователей раскритиковали и поведение, и слова артисток. Наргиз Закирову обвинили в том, что она поздравляет россиян, а сама живет в США, а Успенскую упрекнули в чрезмерном употреблении алкоголя.Досталось «королеве русского шансона» еще из-за ее внешности. Под постом ее критиковали за увлечение пластикой и уколами.