Новые флагманские видеокарты AMD будут в два раза производительнее нынешних
В Сети появились первые данные о том, какая может быть грядущая флагманская линейка видеокарт от компании AMD. Стоит напомнить, что новинку производитель планирует построить с использованием передовых графических чипов Navi нового поколения.
Согласно самым свежим утечкам, компания уже создала первые образцы высокопроизводительного GPU Navi 21 и на данный момент проводит их тщательное тестирование. Кроме того, ходят слухи, что площадь кристалла нового видеочипа составляет сразу 505 квадратных миллиметров, что вдвое больше показателей прежнего GPU Navi 10, который устанавливается в видеоадаптерах Radeon RX серии 5700. Более того, по этому показателю Navi 21 существенно превосходит 7-нанометровый чип Vega 20, площадь которого составляет 331 миллиметр квадратный.
Радует и предполагаемый рост производительности нового GPU, которая должна превзойти предшественника примерно в два раза. Принимая во внимание тот факт, что флагманская модель Radeon RX 5700 XT, ставшая самой знаковой новинкой минувшего лета и наилучшим образом реализовавшая потенциал чипа Nvi 10, фактически вплотную приблизилась по производительности к флагману конкурента GeForce RTX 2070 Super, можно представить, какая мощность ожидается в новых графических решениях от AMD. Примечательно, что компания должна представить новое поколение фирменных видеокарт еще до конца текущего года.
Согласно самым свежим утечкам, компания уже создала первые образцы высокопроизводительного GPU Navi 21 и на данный момент проводит их тщательное тестирование. Кроме того, ходят слухи, что площадь кристалла нового видеочипа составляет сразу 505 квадратных миллиметров, что вдвое больше показателей прежнего GPU Navi 10, который устанавливается в видеоадаптерах Radeon RX серии 5700. Более того, по этому показателю Navi 21 существенно превосходит 7-нанометровый чип Vega 20, площадь которого составляет 331 миллиметр квадратный.
Радует и предполагаемый рост производительности нового GPU, которая должна превзойти предшественника примерно в два раза. Принимая во внимание тот факт, что флагманская модель Radeon RX 5700 XT, ставшая самой знаковой новинкой минувшего лета и наилучшим образом реализовавшая потенциал чипа Nvi 10, фактически вплотную приблизилась по производительности к флагману конкурента GeForce RTX 2070 Super, можно представить, какая мощность ожидается в новых графических решениях от AMD. Примечательно, что компания должна представить новое поколение фирменных видеокарт еще до конца текущего года.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 23:03