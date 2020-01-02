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Новые флагманские видеокарты AMD будут в два раза производительнее нынешних

В Сети появились первые данные о том, какая может быть грядущая флагманская линейка видеокарт от компании AMD. Стоит напомнить, что новинку производитель планирует построить с использованием передовых графических чипов Navi нового поколения.
Новые флагманские видеокарты AMD будут в два раза производительнее нынешних

Согласно самым свежим утечкам, компания уже создала первые образцы высокопроизводительного GPU Navi 21 и на данный момент проводит их тщательное тестирование. Кроме того, ходят слухи, что площадь кристалла нового видеочипа составляет сразу 505 квадратных миллиметров, что вдвое больше показателей прежнего GPU Navi 10, который устанавливается в видеоадаптерах Radeon RX серии 5700. Более того, по этому показателю Navi 21 существенно превосходит 7-нанометровый чип Vega 20, площадь которого составляет 331 миллиметр квадратный.

Радует и предполагаемый рост производительности нового GPU, которая должна превзойти предшественника примерно в два раза. Принимая во внимание тот факт, что флагманская модель Radeon RX 5700 XT, ставшая самой знаковой новинкой минувшего лета и наилучшим образом реализовавшая потенциал чипа Nvi 10, фактически вплотную приблизилась по производительности к флагману конкурента GeForce RTX 2070 Super, можно представить, какая мощность ожидается в новых графических решениях от AMD. Примечательно, что компания должна представить новое поколение фирменных видеокарт еще до конца текущего года.

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Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 23:03

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