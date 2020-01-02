Анна Седокова приступила к работе 1 января

На своей страничке в Instagram артистка поделилась со своими поклонниками целями на 2020 год. Она считает, что новый год приносит новые возможности. Уже в начале весны планируется сольный концерт в Москве, Петербурге и Киеве, а для каждой песни из её нового альбома предполагается съёмка клипа.К тому же в планах у певицы открыть новый офис её марки одежды, оптовых продаж и франшизу. Поэтому она набирает людей и готова трудоустраивать не только специалистов, но и стажёров. В том числе кадровые изменения коснутся и её коллектива: Седокова планирует нанять новых режиссёров и нового концертного директора. Уже в январе начинаются съёмки её интернет-шоу о любви и отношениях, а в конце зимы поклонники вновь увидят её в роли ведущей.В планы певицы также входит похудение на 5 килограммов и получение второго высшего образования. Но самым важным для неё является создание уютного дома.