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Анна Седокова приступила к работе 1 января

Анна Седокова приступила к работе 1 января. Певица сообщает, что на грядущий год у неё очень большие планы.

На своей страничке в Instagram артистка поделилась со своими поклонниками целями на 2020 год. Она считает, что новый год приносит новые возможности. Уже в начале весны планируется сольный концерт в Москве, Петербурге и Киеве, а для каждой песни из её нового альбома предполагается съёмка клипа.

К тому же в планах у певицы открыть новый офис её марки одежды, оптовых продаж и франшизу. Поэтому она набирает людей и готова трудоустраивать не только специалистов, но и стажёров. В том числе кадровые изменения коснутся и её коллектива: Седокова планирует нанять новых режиссёров и нового концертного директора. Уже в январе начинаются съёмки её интернет-шоу о любви и отношениях, а в конце зимы поклонники вновь увидят её в роли ведущей.

В планы певицы также входит похудение на 5 килограммов и получение второго высшего образования. Но самым важным для неё является создание уютного дома.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криницкая Тина Сегодня, 18:46

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