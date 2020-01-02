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Apple выпустит сразу два идейных наследника iPhone SE в 2020 году

В Сети уже давно культивируются слухи о том, что американская корпорация Apple готовится выпустить недорогой и компактный смартфон, который должен стать идейным продолжением популярного в свое время iPhone SE. Теперь же появилась информация о том, что таких устройств компания может выпустить сразу два.
Apple выпустит сразу два идейных наследника iPhone SE в 2020 году

Как сообщает известный тайваньский ресурс DigiTimes, который нередко публикует достоверные данные благодаря своим связям с производственными поставками ряда брендов, в 2020 году компания из Купертино может представить широкой публике не один, а сразу два смартфона iPhone, которые могут считаться идейными наследниками iPhone SE. Кроме прямого наследника компактного устройства, который может получить название iPhone SE 2 или iPhone 9, презентация которого может состояться уже в марте этого года, компания может показать и его более дорогую вариацию. Вторая версия, утверждают инсайдеры, может быть представлена немного позднее: осенью 2020 года или в начале 2021 года.

Отмечается, что усовершенствованная версия iPhone SE 2 может оказаться заметно крупнее базовой. К примеру, по данным ряда источников, дисплей второй версии устройства будет отличаться диагональю в 5,5-6,1 дюйма.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:02

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