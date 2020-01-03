Эксперты развенчали популярные мифы о заправке топливом автомобиля





Первый миф гласит: не нужно сразу заливать полный бак, лучше всего – по 10 литров топлива. Бытует и противоположное мнение – следует непременно заправлять авто «под завязку», и это тоже является заблуждением. Возможно, рекомендация о 10-ти литрах базируется на обыкновении водителей в 1990-х годах делать именно так, но у них зачастую просто было мало денег, а потому приходилось экономить. Как бы там ни было, этот миф не имеет под собой оснований и не приносит средству передвижения ни пользы, ни вреда, тогда как следование второму заблуждению – о заправке транспортного средства до полного бака – может ещё и нарушить работу машины, особенно летом, так как будут перегружаться силовой агрегат и топливная система.Третий миф – перед заправкой нужно осушить бак до дна. Эксперты не советуют этого делать, но рекомендуют обращать внимание на загорание красной лампочки на панели, сигнализирующей о необходимости как можно скорее «наведаться» на АЗС. В противном случае в топливной системе и моторе окажутся, наряду с бензином, присадки, то есть мусор, нарушающий работу двигателя.Не рекомендуется заправлять машину и до середины бака. Наиболее разумное решение – наполнять его почти полностью, оставляя пустыми 5-10 литров. Данный объём будет достаточен, для того чтобы пары топлива не доставляли автомобилисту проблем.