Медики назвали 6 признаков, при которых вздутие живота опасно





Вообще, вздутие живота – обычное состояние, особенно после сезона затяжных праздников, когда люди позволяют себе съесть лишнего. Однако подобное состояние может также свидетельствовать о наличии довольно серьезных заболеваний. Именно по этой причине так важно распознать тревожные симптомы и вовремя обратиться за лечением. Говоря о продуктах, которые чаще всего становятся виновниками вздутия и метеоризма, медики называют бобовые, фрукты, овощи и брокколи. В числе других причин газированные напитки, стрессовые состояния, синдром раздраженного кишечника или целиакия. Первым тревожным признаком специалисты называют потерю веса, что может свидетельствовать о наличии инфекции или даже о развитии онкологии кишечника.Если при вздутии наблюдается диарея, появление в стуле кровяных включений, то важно также как можно быстрее обратиться к врачам, поскольку это может говорить о наличии рака. Третий признак, который должен заставить быстрее обратиться к врачу – сочетание метеоризма с постоянным чувством усталости. В данном случае речь также может идти о появлении злокачественного новообразования.К другим опасным признакам при вздутии специалисты относят внезапное ухудшение аппетита, когда человек начинает наедаться заметно более скромными порциями. Наконец, насторожить должны боли в области живота или кишечные кровотечения.