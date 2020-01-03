Максим Галкин показал своих детей на видео 5-летней давности

На опубликованном видео 5-летней давности запечатлены дети Галкина и Пугачевой, которые вышли на улицу посмотреть на первый снег. Маленькая Лиза в розовом комбинезоне быстро шагает вокруг елки, стоящей во дворе. Девочка мило хмурит брови. Ее брат Гарри рассказывает что-то на своем детском языке, непонятном для взрослых. Мальчику бросают снежки, он поднимает и показывает родителям. За кадром можно услышать голоса Аллы Борисовны и Галкина, окликающих их.За час после публикации видео посмотрели более 550 тысяч пользователей. Поклонники откликнулись множеством положительных и восторженных комментариев. «Очаровательные малыши», «Какие сладкие», «Какие зайки», - восхищались подписчики.