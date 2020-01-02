Женская юниорская сборная России по хоккею разгромила Финляндию и завоевала бронзу Чемпионата мира
Хоккеистки юниорской (до 18 лет) сборной России по хоккею в матче за третье место на чемпионате мира уверенно разгромили соперниц из Финляндии и стали бронзовыми призерами мирового первенца. Шайбы в ворота соперника забрасывали Анна Свиридова, Кристина Глухарева, Анастасия Петина, Илона Маркова.
Матч за третье место завершился итоговым счетом 6:1 в пользу отечественных хоккеисток. К слову, сам матч проходил в Словакии, а единственным игроком команды-соперника, которому удалось отметиться заброшенной в ворота россиянок шайбой, стала Паулина Салонен. Таким образом молодежная сборная России в третий раз стала бронзовым призером юниорского мирового первенства. Юные хоккеистки повторили успех своих коллег, добытый ранее на чемпионатах 2015 и 2017 годов. Самой титулованной сборной этого турнира остается команда Соединенных Штатов, которой удавалось семь раз добыть золотые награды.
Матч за третье место завершился итоговым счетом 6:1 в пользу отечественных хоккеисток. К слову, сам матч проходил в Словакии, а единственным игроком команды-соперника, которому удалось отметиться заброшенной в ворота россиянок шайбой, стала Паулина Салонен. Таким образом молодежная сборная России в третий раз стала бронзовым призером юниорского мирового первенства. Юные хоккеистки повторили успех своих коллег, добытый ранее на чемпионатах 2015 и 2017 годов. Самой титулованной сборной этого турнира остается команда Соединенных Штатов, которой удавалось семь раз добыть золотые награды.