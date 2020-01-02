Разработчики раскрыли характеристики новой видеокарты Radeon RX 5600 XT





Опубликованный технический лист информирует общественность о почти полных спецификациях будущего Radeon RX 5600 XT. Эта новая видеокарта с подписью AMD должна появиться на рынке в начале 2020 года и может быть представлена разработчиком на следующей неделе на выставке CES. Если верить этому документу, новый продукт оснастят 2304 потоковыми процессорами, что является идентичным количеству у RX 5700.В списке также указана базовая тактовая частота 1235 МГц и 6 ГБ памяти GDDR6 по сравнению с 1465 МГц и 8 ГБ на 5700. 5600 также имеет уменьшенную пропускную способность, с 448 ГБ/с, в то время как предыдущая версия имела до 288 ГБ/с. Кроме того, новинка будет использовать 192-разрядную шину вместо 256-разрядной. Тем не менее, серия тестов в бенчмарках показывает, что 5600 XT работает аналогично передовым RTX 2060 Super и Vega 56. Стоимость и дальнейшие характеристики станут известны 7 января текущего года.