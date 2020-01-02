Мама Ксении Собчак в образе Снегурочки поздравила своего внука с Новым годом

Ксения Собчак разместила в своем личном аккаунте Instagram новое видео, где ее мама, надев блестящую блузку, а также кокошник, поздравляет Платона. Людмила Нарусова просит внука прочесть стихотворение про мышку, а после спрашивает, готов ли он получать подарки.Поклонники Ксении Собчак тут же принялись хвалить Людмилу Нарусову. Они отметили, что женщина настоящая молодец, потому что она смогла перевоплотиться в героиню из детства.За праздник поблагодарила маму и Ксения Собчак. Под своей публикацией она написала, что Людмила Нарусова их снегурочка, и она желает всем счастья и любви в Новом году.Стоит отметить, что Платон общий ребенок Ксении Собак и Максима Виторгана. По словам светской львицы, их общая задача вырастить ребенка в счастье и любви, даже несмотря на то, что они уже не вместе.