Племянник Вики Цыгановой помог ей справиться с унынием в Новый год

В новогоднюю ночь у Вики Цыгановой испортилось настроение. Но ситуацию спас её маленький племянник Даниил. Мальчик произнёс на камеру замечательную речь, пожелав своей тёте, чтобы "у неё все было хорошо", а также, чтобы у всех было всё хорошо.Видео артистка выложила в своём аккаунте в Instagram, подписав, что это "лучшее поздравление".