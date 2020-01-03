Племянник Вики Цыгановой помог ей справиться с унынием в Новый год
6-летний племянник Вики Цыгановой напомнил ей, что её все любят, и пожелал здоровья в Новом году. Также Даниил очень хотел бы, чтобы "у всего народа всё было хорошо".
В новогоднюю ночь у Вики Цыгановой испортилось настроение. Но ситуацию спас её маленький племянник Даниил. Мальчик произнёс на камеру замечательную речь, пожелав своей тёте, чтобы "у неё все было хорошо", а также, чтобы у всех было всё хорошо.
Видео артистка выложила в своём аккаунте в Instagram, подписав, что это "лучшее поздравление".
В новогоднюю ночь у Вики Цыгановой испортилось настроение. Но ситуацию спас её маленький племянник Даниил. Мальчик произнёс на камеру замечательную речь, пожелав своей тёте, чтобы "у неё все было хорошо", а также, чтобы у всех было всё хорошо.
Видео артистка выложила в своём аккаунте в Instagram, подписав, что это "лучшее поздравление".