Следующее поколение Audi RS выйдет в качестве электромобиля





Audi Sport под новым руководством идет на пути к электрификации и в следующем году представит бренд RS моделью с батарейным питанием в виде серийного E-tron RS и RS4 Avant с подключаемым модулем. Выход на рынок внедорожников и электромобилей является новым приоритетом для немецкого производителя. В 2019 году фирма представила RS Q3 и RS Q3 Sportback, SQ5 с дизельной силовой установкой, а также флагманы линейки SQ8 и RS Q8. Менеджмент бренда подтвердил, что будущий E-tron RS будет предлагаться с теми же тремя вариантами трансмиссии, что и традиционные модели Audi, такие как A6, S6 и RS6.Концепт-кар E-tron GT, представленный на автовыставке в Лос-Анджелесе, обладал двухмоторным электродвигателем мощностью 582 л. с. и полным приводом. Батарея мощностью 96 кВт/ч обеспечивает дальность движения до 402 км, а разгон до первой сотни километров достигается всего за 3,5 секунды. Производственная версия, которая дебютирует в 2020, получит ту же архитектуру J1, которая имеется в родственной модели Taycan. Стоимость седана раскроют во время официальной презентации.