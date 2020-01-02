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Медики назвали 5 сигналов, предвещающих психические заболевания

Зарубежные медики выделили 5 сигналов организма, указывающие на высокий риск развития в скором будущем у человека психического заболевания. В первую очередь специалисты призвали граждан обратить внимание на бессонницу, сопровождающуюся навязчивыми мыслями, так как она может предвещать какое-либо ментальное расстройство.

Вторым признаком учёные назвали беспричинную потерю аппетита. Лица, находящиеся в группе риска, нередко даже не могут смотреть на те или иные продукты питания, поскольку визуальное восприятие их вызывает у них неприятные ощущения в теле. Третий сигнал, он же и самый распространённый, – это резкая смена настроения, впоследствии приводящая к депрессии. Четвёртый признак – стремление к социальной изоляции, когда человеку больше нравится быть наедине с самим собой, нежели в обществе, он не радуется некогда любимым занятиям, не находит смысла в том, что происходит вокруг него. Пятым сигналом, предвещающим психические заболевания, медики назвали потерю производительности, связанную как с профессиональной деятельностью, так и с повседневной жизнью.

Специалисты предупреждают: при наличии одного или нескольких вышеуказанных признаков изменения поведения человека следует забить тревогу и убедить его посетить врача, так как сам он, как правило, не будет считать, что нуждается в медицинской помощи. Лишь доктор может правильно установить истинную причину ухудшившегося состояния и назначить правильное лечение.

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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:18

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