Звезда "Дом-2" Саша Ульянцева разоблачила Диму Горха





Отношения пары Саши Ульянцевой и Димы Горха на проекте продолжались всего пару недель. После молодой человек покинул телестройку и Ульянцева ушла вслед за ним. Однако любовь у пары не сложилась.По словам Саши Ульянцевой, она видела развитие своих отношений с Горхом лишь в рамках проекта. В итоге оно так и произошло. После того, как ребята очутились за периметром, Дима ей начал писать не очень приятные сообщения, а Саше этот факт не очень понравился.Также Саша рассказала, что, покинув проект, у нее не было желания общаться с Димой. Но ей начали писать о том, что Горх сразу начал комментировать их расставание и говорить о том, что Ульянцева его сразу бросила после шоу.Саша Ульянцева отметила, что Влад Кадони просил не уходить ее с проекта. Теперь она жалеет, что не послушала его, потому что если бы она понимала на тот момент, что Диме Горху нужно только чтобы о нем говорили, она бы не покинула проект.