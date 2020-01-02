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Звезда "Дом-2" Саша Ульянцева разоблачила Диму Горха

Саша Ульянцева и Дима Горх после того, как покинули телестройку, расстались очень быстро. Саша рассказала, что с самого начала испытывала к Диме некое недоверие.

Звезда "Дом-2" Саша Ульянцева разоблачила Диму Горха

Отношения пары Саши Ульянцевой и Димы Горха на проекте продолжались всего пару недель. После молодой человек покинул телестройку и Ульянцева ушла вслед за ним. Однако любовь у пары не сложилась.

По словам Саши Ульянцевой, она видела развитие своих отношений с Горхом лишь в рамках проекта. В итоге оно так и произошло. После того, как ребята очутились за периметром, Дима ей начал писать не очень приятные сообщения, а Саше этот факт не очень понравился.

Также Саша рассказала, что, покинув проект, у нее не было желания общаться с Димой. Но ей начали писать о том, что Горх сразу начал комментировать их расставание и говорить о том, что Ульянцева его сразу бросила после шоу.


Саша Ульянцева отметила, что Влад Кадони просил не уходить ее с проекта. Теперь она жалеет, что не послушала его, потому что если бы она понимала на тот момент, что Диме Горху нужно только чтобы о нем говорили, она бы не покинула проект.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:19

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