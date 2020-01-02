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Телеведущая Ксения Собчак показала, как надо реагировать на гороскопы

Ксения Собчак подробно ознакомилась с тем, что готовит предстоящий год Крысы. Известно, что она тщательно изучила всю информацию и отметила, что не верит в то, что гласят гороскопы.

Телеведущая Ксения Собчак показала, как надо реагировать на гороскопы

Ксения Собчак поделилась в личном аккаунте Instagram новой фотографией. На снимке телеведущая стоит в обнимку со своим мужем Константином Богомоловым у елки. Камера же фокусирует достаточно популярный жест, когда показывают средний палец. Так телеведущая демонстрирует свое пренебрежение относительно того, что ей сулит гороскоп в Новом 2020 году.

Ксения Собчак отметила, что не очень верит в гороскопы и поэтому сама не знает, зачем полезла их читать. По ее словам, скорее всего, на всех трех сайтах статьи, которые она прочла, их написал один и тот же человек. Она отметила, что год Крысы самый плохой для Петухов из всех 12 лет цикла, но она старается не верить в это.


Некоторые ее подписчики посмеялись над ней и отметили, что она настоящая тигрица с черным маникюром и ресницами, а другие, наоборот, отметили, что тоже стараются не верить в предсказания, так как родились в год Петуха.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:56

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