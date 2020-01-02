Ирина Слуцкая вернулась домой к дочери после тура по России

Ирина Слуцкая обрадовала подписчиков в соцсети Instagram публикацией с собственной дочерью Кирой. Она призналась общественности, что не смогла уделять малышу должного внимания и лишь накануне Нового года приехала домой. Поскольку всероссийский тур фигуристки закончился в прошлом году, она сообщает об отсутствии каких-либо запланированных поездок в ближайшее время. Сейчас спортсменка хочет посвятить время собственному супругу и детям.Известно, что Ирина Слуцкая родила Киру лишь в 2019 году от второго мужа Алексея Говырина, за которого вышла вскоре после развода с Михеевым. От последнего у олимпийской чемпионки осталось двое наследников - 9-летняя дочь Варвара и 12-летний сын Артем. Семейная жизнь фигуристки и первого супруга закончилась в 2018 году после 17 лет брака. Кроме прочего, рождение третьего ребенка Слуцкая хранила в тайне и призналась о её существовании во время эфира передачи "Судьба человека".