В России разрабатывают новый метод получения лютеция-177 для лечения онкологии
Российские специалисты работают над новым методом получения радионуклида под названием лютеций-177, который применяется в лечении онкологии. Этот способ может стать заменой технологии, при которой изотопы нарабатываются на мощностях ядерных реакторов исследовательского типа.
О ведущейся работе сообщает агентство ТАСС со ссылкой на завлаборатории радионуклидов при «Курчатовском институте» Рамиза Алиева. Отмечается, что указанный радионуклид применяется при создании радиологических фармпрепаратов, которые используются в лечении различных онкологических заболеваний. Нынешние методы получения лютеция-177 основаны на использовании таких сложных, энергозатратных и дорогостоящих установок, как ядерные реакторы. Специалисты «Курчатовского института» сумели создать принципиально новый метод наработки этого радионуклида, воспользовавшись ускорителем электронов и существенно расширив сферу практического применения данного оборудования вместе с возможностями для получения необходимых препаратов.
Отмечается, что новый способ основан на облучении высокоэнергетическими гамма-квантами мишеней из оксида гафния. В результате такой бомбардировки методом хроматографии удается выделить образующийся в ее процессе лютеций.
О ведущейся работе сообщает агентство ТАСС со ссылкой на завлаборатории радионуклидов при «Курчатовском институте» Рамиза Алиева. Отмечается, что указанный радионуклид применяется при создании радиологических фармпрепаратов, которые используются в лечении различных онкологических заболеваний. Нынешние методы получения лютеция-177 основаны на использовании таких сложных, энергозатратных и дорогостоящих установок, как ядерные реакторы. Специалисты «Курчатовского института» сумели создать принципиально новый метод наработки этого радионуклида, воспользовавшись ускорителем электронов и существенно расширив сферу практического применения данного оборудования вместе с возможностями для получения необходимых препаратов.
Отмечается, что новый способ основан на облучении высокоэнергетическими гамма-квантами мишеней из оксида гафния. В результате такой бомбардировки методом хроматографии удается выделить образующийся в ее процессе лютеций.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:32