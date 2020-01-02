В России разрабатывают новый метод получения лютеция-177 для лечения онкологии





О ведущейся работе сообщает агентство ТАСС со ссылкой на завлаборатории радионуклидов при «Курчатовском институте» Рамиза Алиева. Отмечается, что указанный радионуклид применяется при создании радиологических фармпрепаратов, которые используются в лечении различных онкологических заболеваний. Нынешние методы получения лютеция-177 основаны на использовании таких сложных, энергозатратных и дорогостоящих установок, как ядерные реакторы. Специалисты «Курчатовского института» сумели создать принципиально новый метод наработки этого радионуклида, воспользовавшись ускорителем электронов и существенно расширив сферу практического применения данного оборудования вместе с возможностями для получения необходимых препаратов.Отмечается, что новый способ основан на облучении высокоэнергетическими гамма-квантами мишеней из оксида гафния. В результате такой бомбардировки методом хроматографии удается выделить образующийся в ее процессе лютеций.