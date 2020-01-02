Учёные из Кембриджского университета доказали синхронность работы мозга матери и младенца при радостном общении





В исследовании, результаты которого опубликовал британский журнал NeuroImage, специалисты применили метод под названием двойная электроэнцефалограмма, позволившая проанализировать мозговые сигналы у матерей-участниц эксперимента и их новорожденных детей в ходе их взаимодействия друг с другом. Учёные наблюдали, как информация протекала в каждом отдельном мозге и как оба центральных отдела нервной системы функционировали синхронно, будто единая сеть. Научные сотрудники Кембриджского университета выяснили, что у матерей с их детьми зачастую синхронизировались мозговые волны – этот эффект в науке называется межличностной нейронной связью. Более всего это было свойственно для частоты в 6-9 герц, альфа-диапазона младенцев. Исследователи предположили, что сила эффекта зависела от того, насколько мать с ребёнком хорошо знали друг друга и в какой степени доверяли.Согласно результатам исследования, дети женщин, находившихся в депрессии, демонстрировали низкие результаты развития, так как нервные связи между матерями и их младенцами в таком случае были ослаблены.