Врачи рассказали, почему женщинам не рекомендуется пить кофе





Российские исследователи пришли к выводу, что кофеиносодержащие напитки, вроде кофе и чая, способны навредить женскому организму. Особенную опасность для здоровья несет с собой их употребление с утра. Всего в эксперименте приняли участие около 128 тысяч представительниц слабого пола, которые находились в детородном возрасте. Ученые провели опрос относительно рациона, давления и состава крови до и во время беременности, помимо количества употребляемого кофе. Оказалось, что питье последнего после пробуждения может привести к выкидышу.Кофеиносодержащие напитки в первую очередь вредят репродуктивной системе. Медики утверждают, что всего двух чашек в день достаточно для повышения риска выкидыша в два раза. Не рекомендуется также употреблять кофе в первые два месяца беременности, когда развитие плода является чрезвычайно чувствительным к диете матери. В то же время, каждой будущей маме следует проконсультироваться с собственным врачом относительно диеты.