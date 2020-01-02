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Диетологи рассказали, как быстро похудеть после новогодних праздников

Для тех, кто за время праздничного застолья набрал лишние килограммы, диетологи дали несколько советов, которые помогут быстро прийти в форму. По словам экспертов, необходимо выработать полезные привычки, которые ускорят метаболизм и процесс похудения.

Диетологи советуют завтракать продуктами с высоким содержанием белка, например яйцами, йогуртом или творогом, а также выпивать натощак каждый день по два стакана простой чистой воды. Для повышения мотивации эксперты рекомендуют каждое утро взвешиваться, чтобы оценить промежуточный результат. Специалисты рассказали, что в любую погоду необходимо выйти на улицу и подышать свежим воздухом, чтобы получить необходимые организму витамины. Желающим похудеть, по совам диетологов, нужно написать конкретный план работы над своим телом. Он должен учитывать не только правильное питание, но и физическую активность. Для ускорения метаболизма необходимо делать утреннюю зарядку или пробежку.

По мнению специалистов, также необходимо обратить внимание на длительность и регулярность сна, увеличить двигательную активность, больше ходить пешком. Нужно планировать питание на следующий день еще с вечера и отказаться от перекусов, чтобы не превышать необходимую суточную норму калорийности. Чтобы контролировать количество употребляемой пищи и физическую активность за день, необходимо завести дневник.

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Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 19:56

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