Бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян получил травму в Куршевеле





Певица Ольга Бузова заставила не на шутку нервничать своих фанатов. В stories в личном Instagram-аккаунте Ольга выложила видео, где спрашивает у Давида, зачем он так с ней поступил, чтобы не носить ее больше на руках. Выяснилось, что Манукян повредил себе руку.Сам же Давид Манукян прокомментировал все происходящее улыбаясь. Он отметил, что планирует быстро восстановиться и забыть про эту неприятность. Своим подписчикам молодой человек дал совет быть внимательными к своему здоровью.Ради того, чтобы провести время вместе с Давидом Манукяном, Ольга Бузова решила не работать в праздники и отказалась от всех корпоративов, в которых ей предлагали принять участие. Из-за этого она упустила возможность заработать около 20 миллионов рублей, но звезда отмечает, что ни капли не жалеет, что сделала такой выбор, ведь иногда нужно и отдыхать.Стоит отметить, что о своих отношениях Ольга и Давид молчали достаточно давно, хотя в прессе и говорили об их романе. Оказалось, что ребята правда вместе. Эту информацию Ольга Бузова сообщила фанатам в конце декабря, отметив, что счастье любит тишину, поэтому они так долго молчали. Также Ольга Бузова отметила, что они с Давидом Манукяном вместе живут.