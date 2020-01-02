Российские водители теперь могут предъявить инспектору электронную копию полиса ОСАГО





Соответствующий документ уже опубликован на едином портале нормативно-правовых актов. Согласно вводимым изменениям, отныне во время проверки сотрудниками автоинспекции водители смогут предоставлять им полисы ОСАГО не только в привычном бумажном виде, но и в виде электронных копий, к примеру, достаточно будет предъявить дорожному инспектору фото действующего полиса страхования автогражданской ответственности на экране смартфона.Что касается проверки подлинности предъявленной электронной копии, то инспекторы смогут осуществлять ее через автоматизированную систему проверки факта заключения соответствующего страхового договора.