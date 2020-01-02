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Сотрудники ЦРНАП назвали народные способы борьбы с алкогольным отравлением

Сотрудники Центра разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП) назвали народные способы, которые эффективны при борьбе с отравлением, возникшим из-за употребления спиртного. Перед тем как начинать готовить средства, приводящие организм в норму, нуждающемуся в отрезвлении человеку следует помочь принять максимально безопасную позу, для того чтобы он не задохнулся во время рвоты, а именно уложить его на бок.
Сотрудники ЦРНАП назвали народные способы борьбы с алкогольным отравлением

В случае потери отравившимся алкоголем человеком сознания его приводят в чувства, используя для этого ватный диск или кусочек ткани, смоченные нашатырным спиртом. Важно помнить, что слишком близко к носу подсовывать изделие нельзя, в противном случае можно обжечь слизистую и дыхательные пути. Когда пострадавший очнулся, сотрудники ЦРНАП рекомендуют перейти к растиранию его ушей, для того чтобы сильнее прилила к голове кровь, заставив, таким образом, мозг быстрее «включиться». После этого отравившемуся алкоголем человеку уже можно давать народное средство, применяющееся для борьбы с интоксикацией такого рода. Оно состоит из 150 граммов воды и 6 капель нашатыря. За неимением последнего ослабить процесс интоксикации можно активированным углём или любым другим сорбентом, разведенным в воде в соответствии с инструкцией.

После того как отравившийся спиртным окончательного пробудился, справиться с неприятными последствиями употребления алкоголя поможет мятный чай либо мятная настойка, смесь из томатного сока (пасты, кетчупа) и перца. Заключительный этап «домашнего лечения» – это душ, причём вода должна быть прохладной. Если состояние человека не улучшилось, следует обратиться за помощью к врачу.

Естественно, после такого отравления и приведения организма в норму сразу употреблять алкогольные напитки нельзя ни в коем случае.

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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 18:00

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