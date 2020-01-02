Сотрудники ЦРНАП назвали народные способы борьбы с алкогольным отравлением





В случае потери отравившимся алкоголем человеком сознания его приводят в чувства, используя для этого ватный диск или кусочек ткани, смоченные нашатырным спиртом. Важно помнить, что слишком близко к носу подсовывать изделие нельзя, в противном случае можно обжечь слизистую и дыхательные пути. Когда пострадавший очнулся, сотрудники ЦРНАП рекомендуют перейти к растиранию его ушей, для того чтобы сильнее прилила к голове кровь, заставив, таким образом, мозг быстрее «включиться». После этого отравившемуся алкоголем человеку уже можно давать народное средство, применяющееся для борьбы с интоксикацией такого рода. Оно состоит из 150 граммов воды и 6 капель нашатыря. За неимением последнего ослабить процесс интоксикации можно активированным углём или любым другим сорбентом, разведенным в воде в соответствии с инструкцией.После того как отравившийся спиртным окончательного пробудился, справиться с неприятными последствиями употребления алкоголя поможет мятный чай либо мятная настойка, смесь из томатного сока (пасты, кетчупа) и перца. Заключительный этап «домашнего лечения» – это душ, причём вода должна быть прохладной. Если состояние человека не улучшилось, следует обратиться за помощью к врачу.Естественно, после такого отравления и приведения организма в норму сразу употреблять алкогольные напитки нельзя ни в коем случае.