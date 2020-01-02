Смарт-часы Honor Watch Magic 2 отличились большим спросом среди потребителей





Новейшие умные часы от Honor - Watch Magic 2 расширили присутствие бренда на различных рынках по всему миру и в итоге добились рекордных продаж. Согласно новому отчету, последняя новинка китайской фирмы реализовалась в размере 10 тысяч единиц всего за 1 минуту. Это свидетельствует о здоровом росте индустрии носимых изделий и их позитивном восприятии потребителями. Следующая продажа смарт-часов состоится 7 января 2020 года, а предварительную покупку можно совершить ежедневно на официальных сайтах компании."Умные" аксессуары - это растущая тенденция для пользователей, ориентированных на здоровье. Поэтому устройство поставляется с функциями мониторинга состояния здоровья, вроде трекера частоты сердечных сокращений, артериального давления и уровня кислорода. Honor Watch Magic 2 также поддерживает 15 различных спортивных режимов для физических нагрузок и оснащен 1,39-дюймовым AMOLED-дисплеем на круглом циферблате с чипсетом Kirin A1. Девайс поддерживает звонки с поддержкой Bluetooth и водонепроницаем до глубины в 50 метров. Его стоимость на глобальном рынке составляет около 158 долларов США.