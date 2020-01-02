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"Я желаю тебе не останавливаться!": Филипп Киркоров поздравил Яну Рудковскую с днем рождения

В социальной сети Instagram Филипп Киркоров разместил совместный с Яной Рудковской снимок и поздравил ее с днем рождения. Также король российской эстрады пожелал имениннице не останавливаться на достигнутом.
"Я желаю тебе не останавливаться!": Филипп Киркоров поздравил Яну Рудковскую с днем рождения

Филипп Киркоров показал фанатам фотографию, на которой он обнимает Яну Рудковскую. Знаменитый певец одет в футболку, расшитую пайетками и солнцезащитные очки, а продюсер надела облегающие платье. В комментарии в Instagram исполнитель написал: "Сквозь годы, снегопады, цунами, океаны и материки... В моём сердце как осколок — ты! Моя подруга! Моя искра!" Филипп Киркоров считает, что Яна Рудковская является примером для целого поколения женщин, поскольку она достойная, честная и смелая. Также король российской эстрады назвал именинницу "Богиней" и женщиной, которая добивается высот, покоряет олимп во всех сферах и задает темп для других.

В конце своего поста Филипп Киркоров пожелал Яне Рудковской не останавливаться и поздравил ее с 45-летием. Пользователи Сети согласились со словами знаменитости, а также пожелали продюсеру успехов во всех ее начинаниях.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:01

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