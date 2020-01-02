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Названы самые ожидаемые автомобили 2020 года

Британские автоэксперты составили список самых ожидаемых автомобилей 2020 года. В этот рейтинг вошли модели Ford нового поколения, электромобиль Tesla и масса других новинок. Подробный перечень опубликовало издание The Sun.
Названы самые ожидаемые автомобили 2020 года

Так, одним из самых ожидаемых автомобилей наступившего года эксперты называют новое поколение Ford Puma. Модель сохранит привлекательный спортивный внешний вид и обязательно понравится молодым водителям. Модель построена на базе Ford Fiesta седьмого поколения и продается по цене от 1,8 миллионов в рублевом эквиваленте. Еще одной ожидаемой новинкой нынешнего года стал электромобиль Mini Electric. Специалисты полагают, что данная модель получит самый невероятный дизайн в сегменте хэтчбеков. Отличается будущий дебютант и способностью восполнить 80% заряда встроенных аккумуляторов всего за 4 часа, а ее стоимость составит около 2 миллионов рублей.

Также в числе ожидаемых новинок эксперты называют электромобиль Volkswagen ID.3, новое поколение внедорожников Land Rover Defender, обновленную версию компакта Audi A3, хэтчбек Toyota Yaris с новой платформой, сити-кар Hyundai i10, новые Seat Leon и Nissan Qashqai, причем последний выйдет в гибридном исполнении.

Не меньший интерес у публики могут вызвать компактный электрический кроссовер Kia Soul EV, спорткар Nissan 370Z, обновленный кроссовер Ford Kuga, внедорожник Mercedes GLA в новом дизайне, электрический Fiat 500e и многие другие модели.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:13

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