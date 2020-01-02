Названы самые ожидаемые автомобили 2020 года





Так, одним из самых ожидаемых автомобилей наступившего года эксперты называют новое поколение Ford Puma. Модель сохранит привлекательный спортивный внешний вид и обязательно понравится молодым водителям. Модель построена на базе Ford Fiesta седьмого поколения и продается по цене от 1,8 миллионов в рублевом эквиваленте. Еще одной ожидаемой новинкой нынешнего года стал электромобиль Mini Electric. Специалисты полагают, что данная модель получит самый невероятный дизайн в сегменте хэтчбеков. Отличается будущий дебютант и способностью восполнить 80% заряда встроенных аккумуляторов всего за 4 часа, а ее стоимость составит около 2 миллионов рублей.Также в числе ожидаемых новинок эксперты называют электромобиль Volkswagen ID.3, новое поколение внедорожников Land Rover Defender, обновленную версию компакта Audi A3, хэтчбек Toyota Yaris с новой платформой, сити-кар Hyundai i10, новые Seat Leon и Nissan Qashqai, причем последний выйдет в гибридном исполнении.Не меньший интерес у публики могут вызвать компактный электрический кроссовер Kia Soul EV, спорткар Nissan 370Z, обновленный кроссовер Ford Kuga, внедорожник Mercedes GLA в новом дизайне, электрический Fiat 500e и многие другие модели.