Медики посоветовали проверять слух у младенцев в течение первого месяца жизни





Врожденную глухоту врачи называют одним из самых распространенных недугов среди младенцев, которого можно легко избежать. Один из 1000 новорожденных страдает от нарушений слуха в той или иной степени, которая также сопутствует нарушениям в речи и обучении. Для противодействия подобным последствиям следует проверить слух ребенка до того, как ему исполнился первый месяц. Медики говорят, что столь строгие границы во времени связаны с тем, что большинство проблем можно исправить лишь в раннем возрасте.В то же время заболевания должны быть продиагностированы до 3 месяцев, а вылечены - до 6 месяцев. К подобным выводам исследователи пришли после обследования нескольких детей в возрасте от 8 месяцев до чуть более 3 лет. Часть из них, не получившая должного ухода, обладала низкими языковыми навыками по сравнению с другими малышами. Напротив, регулярные обследования другой части испытуемых позволили им развить большой словарный запас и избежать болезней уха.