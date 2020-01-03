АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые засомневались в существовании карликового тираннозавра T.…
EUR 69.38 USD 61.91
Курс валют на 01.01.2020

Медики посоветовали проверять слух у младенцев в течение первого месяца жизни

Регулярное обследование младенцев в больнице позволит избежать осложнений во взрослой жизни. Медики посоветовали проверять слух у детей в течение первого месяца жизни.

Врожденную глухоту врачи называют одним из самых распространенных недугов среди младенцев, которого можно легко избежать. Один из 1000 новорожденных страдает от нарушений слуха в той или иной степени, которая также сопутствует нарушениям в речи и обучении. Для противодействия подобным последствиям следует проверить слух ребенка до того, как ему исполнился первый месяц. Медики говорят, что столь строгие границы во времени связаны с тем, что большинство проблем можно исправить лишь в раннем возрасте.

В то же время заболевания должны быть продиагностированы до 3 месяцев, а вылечены - до 6 месяцев. К подобным выводам исследователи пришли после обследования нескольких детей в возрасте от 8 месяцев до чуть более 3 лет. Часть из них, не получившая должного ухода, обладала низкими языковыми навыками по сравнению с другими малышами. Напротив, регулярные обследования другой части испытуемых позволили им развить большой словарный запас и избежать болезней уха.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 07:11

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Медики посоветовали проверять слух у младенцев в течение первого месяца…
Максим Галкин показал своих детей на видео 5-летней…
Медики назвали 6 признаков, при которых вздутие живота…
Племянник Вики Цыгановой помог ей справиться с унынием в Новый…
Медики назвали 5 полезных свойств масла…
Юлия Ковальчук продолжает принимать «новогодних»…
Эксперты развенчали популярные мифы о заправке топливом…
В Сети опубликовано архивное фото Андрея Миронова и Ларисы Голубкиной в…
Новые флагманские видеокарты AMD будут в два раза производительнее…
Игорь Крутой опубликовал забавный видеоролик с 4-летней…
Навка поздравила россиян с Новым годом селфи-открыткой с мужем Песковым и дочерью…
Jeep готовит презентацию Compass, Wrangler и Renegade с подключаемыми…
Ученые рассказали, каким образом мозг уравновешивает боль и…
«Ты космос»: Дима Билан трогательно поздравил Яну Рудковскую с…
Глава Пентагона пригрозил КНДР ответом за «плохое…
Поклонники обсуждают «внезапно выросший бюст» Ани…
Денис Лебедев подтвердил завершение боксерской…
«Объект 775»: Японские СМИ вспомнили о секретном советском танке…
ВМС США намерены потягаться с Россией за…
«Грудь Ольги Серябкиной потеряла вид – все уныло»: Влад Кадони оценил наряды…
Леди Гагу в новогоднюю ночь засняли целующейся с…
Учёные: Дети могут придумывать свой язык…
Александр Малинин встретил Новый год в…
Ледниковые озёра в Гималаях могут затопить ближайшие…
Удешевленный флагман Samsung Galaxy S10 Lite получит лучшую на рынке оптическую…
«Концерт получился на троечку»: Эксперт при Госдуме Манукян высказался по поводу возвращения Аллы Пугачевой на…
Обновленная Lada 4x4 вошла в рейтинг самых важных новинок российского авторынка 2020…
Поклонники обсуждают располневшую фигуру Анны…
Apple выпустит сразу два идейных наследника iPhone SE в 2020…
Диетологи рассказали, как быстро похудеть после новогодних…
Юлия Пересильд поделилась семейным фото с дочерями от Алексея…
Учёные из Индии рассказали об очистке лёгких от токсинов с помощью продуктов…
«Кто за все это будет отвечать?»: Федор Добронравов прокомментировал свою…
В России разрабатывают новый метод получения лютеция-177 для лечения…
Анастасия Ивлеева призналась, что не умеет готовить и вести…
Разработчики раскрыли характеристики новой видеокарты Radeon RX 5600…
Медики назвали 5 сигналов, предвещающих психические…
Любовь Успенская и Наргиз Закирова вместе отмечали Новый…
Следующее поколение Audi RS выйдет в качестве…
Учёные из Кембриджского университета доказали синхронность работы мозга матери и младенца при радостном…
Просмотреть все новости