В Сети опубликовано архивное фото Андрея Миронова и Ларисы Голубкиной в Брянске





Рядом с Андреем Мироновым и Ларисой Голубкиной на фото запечатлен экс-директор Брянской областной филармонии Александр Шаповаленко. Он поведал историю приезда знаменитых актеров в Брянск. По информации Шаповаленко, по окончании спектакля, в котором играли Миронов и Голубкина, они захотели продегустировать драники в популярном местном заведении «Брянский картофель». Однако по приезду к кафе они обнаружили двери закрытыми. В тот день в заведении проходила свадьба. Руководитель «Брянского картофеля», увидев знаменитых посетителей, позвал их к себе в кабинет и предложил им накрыть стол там. Актерам позволили войти на кухню, чтобы отведать драники прямо со сковороды.В тот момент к поварам зашла мать невесты, которая изумилась, увидев там популярных актеров. Женщина пригласила звезд отечественного кинематографа пройти в зал, где осуществлялось празднование. Все гости на свадьбе были поражены присутствием Миронова и Голубченко. Некоторые из них фотографировались на память со знаменитыми актерами.