"Достойные — оценят": Обнаженная Анастасия Волочкова заявила, что никто не имеет права давать наставления, в чем ей плавать в море
Анастасия Волочкова заявила на странице в Instagram, что никто не имеет права давать наставления, в чем ей плавать в море или отдыхать на яхте. Также балерина опубликовала свое обнаженное фото, отметив, что достойные люди его оценят.
На данный момент Анастасия Волочкова отдыхает на острове Пхукет. При этом известная балерина ежедневно делает публикации, общается со своими фанатами и высказывает недовольство хейтерам. Сегодня танцовщица опубликовала снимок, на котором она сидит на кровати полностью обнажённая. В комментарии Анастасия Волочкова написала: "Какое же это счастье — находиться в красоте и не думать о том, что думают или говорят о вас люди, которых вы никогда не видели в жизни". Балерина отметила, что хейтеры злятся от того, что не могут себе позволить проводить время так, как это делает она. Также знаменитость попросила фанатов не обращать внимания на ее завистников.
Анастасия Волочкова заявила, что никто не имеет права давать советы, в чем ей плавать в море и отдыхать на яхте, и только достойные люди смогут без зависти оценить ее снимки. В конце балерина написала: "Ну, простите. Реально не могу на яхте и на пляже загорать и плавать в пальто".
На данный момент Анастасия Волочкова отдыхает на острове Пхукет. При этом известная балерина ежедневно делает публикации, общается со своими фанатами и высказывает недовольство хейтерам. Сегодня танцовщица опубликовала снимок, на котором она сидит на кровати полностью обнажённая. В комментарии Анастасия Волочкова написала: "Какое же это счастье — находиться в красоте и не думать о том, что думают или говорят о вас люди, которых вы никогда не видели в жизни". Балерина отметила, что хейтеры злятся от того, что не могут себе позволить проводить время так, как это делает она. Также знаменитость попросила фанатов не обращать внимания на ее завистников.
Анастасия Волочкова заявила, что никто не имеет права давать советы, в чем ей плавать в море и отдыхать на яхте, и только достойные люди смогут без зависти оценить ее снимки. В конце балерина написала: "Ну, простите. Реально не могу на яхте и на пляже загорать и плавать в пальто".