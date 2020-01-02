Умер создатель двух поколений БМП Александр Благонравов





«Он умер в ночь на 1 января. Время и место прощания с Благонравовым пока не определены», - приводит агентство слова главы курганского СПП Сергея Муратова. Отмечается, что Александр Благонравов родился в российской столице в 1933 году. В 1951 году поступил в военную академию бронетанковых войск, выпускником которой стал в 1957 году. В период с 1974 по 1989 годы занимал должность главного конструктора на Курганском машиностроительном заводе, где и выпускались знаменитые БМП. Кроме того, после 1989 году Благонравов в течение десяти лет работал в должности завкафедры гусеничных машин местного университета.За время своей карьеры талантливый конструктор стал кавалером Ордена Трудового Красного знамени и ордена Ленина.