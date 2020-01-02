Игорь Крутой опубликовал забавный видеоролик с 4-летней внучкой

Известно, что еще в 2015 году Игорь Крутой стал дедушкой, когда его дочь Виктория родила маленькую Деми. Композитор души не чает в собственной внучке и часто публикует в соцсети Instagram совместные фотографии и видеоролики. Недавно звезда поделился с поклонниками необычными кадрами. Когда 4-летняя девочка увидела новогоднее выступление деда по телевизору - она закружилась в танце, чем вызвала восторженную реакцию у 65-летнего пианиста.Большинство подписчиков артиста похвалили "хореографию" девочки и поздравили кумира с талантливой внучкой. Последний также высказал поздравления с Новым годом и напомнил о своем будущем Юбилейном авторском вечере. Стоит отметить, что помимо Деми у Игоря Крутого также есть еще две внучки от сына Николая — 9-летняя Кристина и 3-летняя Рита. Все же, чаще всего композитор проводит время с наследницей, проживающей в США.