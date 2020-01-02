Роман Абрамович встретил Новый год на яхте с дочерью Софьей

На снимке 24-летняя Софья Абрамович запечатлена на палубе шикарной яхты «Эклипс», длина которой превышает 160 метров. Для встречи Нового года дочь бизнесмена надела шифоновое короткое платье тёмно-красного оттенка. В посте к фотокадру она написала, что улыбается, так как 2019 год вот-вот подойдёт к своему завершению.Роман Абрамович в своё время приобрёл роскошную виллу на острове Сен-Бартелеми в Карибском море, которой ранее владели Рокфеллеры. Долгое время каждый Новый год предприниматель встречал именно там, устраивая грандиозные вечеринки и приглашая на них голливудских звёзд. 2020 же год стал исключением, и бизнесмен спокойно отметил праздник с дочерью.