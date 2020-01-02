Звезда «Дом-2» Рома Макеев: «После проекта я остался без работы, семьи, денег и жилья»





Роман Макеев рассказал, что после того, как ему пришлось покинуть шоу, у него началась жуткая депрессия. Свою боль некоторое время мужчина пытался заглушить с помощью гулянок и других девушек рядом. Но в итоге ему все равно пришлось фактически начинать свою жизнь заново.По словам Романа Макеева, ему морально было очень тяжело. Он отметил, что справиться во многом ему помогли подписчики, которые поддерживали в трудный момент и писали много хороших слов.Роман Макеев отметил, что он продолжает общаться со своим сыном. Но ребенок его ревнует абсолютно ко всем и чуть что сразу обижается. Макеев подчеркивает, что сын его стал более обидчивым, чем был ранее. Из-за ребенка поддерживает Роман общение и со своей бывшей женой Дианой, они с ней решают вместе некоторые вопросы бытового характера.Также Роман Макеев сказал, что после ухода с «Дом-2» он проект не смотрит, лишь то, что ему скидывают иногда его подписчики он может глянуть и не более того. Говорит Роман Макеев и о том, что у Алены Рапунцель жизнь продолжается, а поэтому он желает ей счастья.