На 67-м году жизни умерла известная российская актриса Нина Масленикова





Сообщается, что Масленикова скончалась от тяжелой болезни всего за несколько часов до операции, которую ей назначили медики. Смерть актрисы наступила еще 31 декабря, однако информация об этом появилась только сейчас. Также отмечается, что церемония прощания с актрисой пройдет уже в ближайшую пятницу, 3 декабря.В последнее время Нина Масленикова принимала участие сразу в нескольких постановках родного театра, в том числе была задействована в спектаклях под названием «Чудная баба» и «Отцы и дети».