Первая свадьба на «Доме-2»: Как сложилась судьба Александра Титова и Ольги Кравченко





После знакомства в рамках проекта «Дом-2» Александр Титов и Ольга Кравченко не стали долго тянуть и практически сразу отправились в ЗАГС. Когда ребята познакомились, то Александру Титову было всего 25 лет, и на тот момент он работал водителем. Молодые люди общались сутки напролет и практически сразу заселились в общий дом, как пара, чем вызвали массу негатива в свою сторону от коллег по телестройке. Интересны ребята друг другу были по-настоящему сразу, как только прошло их первое свидание.Ребята поженились, и тогда многие думали, что свадьбу организаторы проекта устроили для пиара, но на самом деле все было по-настоящему. Возможно, пара на «Дом-2» осталась бы еще, но когда Александра выгнали с шоу, то Ольга ушла вместе с ним.После шоу ребята еще 5 лет прожили в официальном браке, у них родился сын. Но потом их отношения дали трещину, и пара подала на развод. Ольга Кравченко вновь вышла замуж, а Александр Титов женился и уже в новом браке растит дочек. Однако своей экс-супруге мужчина алименты не платит. Тем временем, ребенку бывших возлюбленных уже исполнилось 14 лет.