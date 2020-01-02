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Бюджетный смартфон от Nokia 4.2 стал еще дешевле

В феврале 2019 года в рамках пресс-конференции перед стартом выставки MWC 2019 компания HMD Global официально представила сразу несколько новых смартфонов, в том числе бюджетную модель Nokia 4.2. Теперь данное устройство подешевело еще больше.
Бюджетный смартфон от Nokia 4.2 стал еще дешевле

Выпуск Nokia 4.2 был рассчитан на ряд стран включая Индию, поэтому гаджет получил бюджетный ценник в 154 доллара. Впоследствии цена на него сократилась до 133 долларов, что только повысило привлекательность этой доступной модели. Теперь же компания приняла решение продавать Nokia 4.2 еще дешевле – за 97 долларов США. Проще говоря, всего за несколько месяцев присутствия на рынке устройство подешевело в среднем на 35%.

Стоит напомнить, что Nokia 4.2 оснащается 5,71-дюймовым дисплеем с разрешением 720р, работает на базе процессора Snapdragon 439 и выпускается в компоновке 2/16 или 3/32. Двойная основная камера устройства имеет максимальное разрешение 13 Мп, в дополнение к этому модель оснащена 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Емкость встроенного аккумулятора в данной модели составляет 3000 мАч.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:41

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