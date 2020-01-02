Бюджетный смартфон от Nokia 4.2 стал еще дешевле





Выпуск Nokia 4.2 был рассчитан на ряд стран включая Индию, поэтому гаджет получил бюджетный ценник в 154 доллара. Впоследствии цена на него сократилась до 133 долларов, что только повысило привлекательность этой доступной модели. Теперь же компания приняла решение продавать Nokia 4.2 еще дешевле – за 97 долларов США. Проще говоря, всего за несколько месяцев присутствия на рынке устройство подешевело в среднем на 35%.Стоит напомнить, что Nokia 4.2 оснащается 5,71-дюймовым дисплеем с разрешением 720р, работает на базе процессора Snapdragon 439 и выпускается в компоновке 2/16 или 3/32. Двойная основная камера устройства имеет максимальное разрешение 13 Мп, в дополнение к этому модель оснащена 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Емкость встроенного аккумулятора в данной модели составляет 3000 мАч.