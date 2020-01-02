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Компания Klipsch представила беспроводные наушники T10 True Wireless

Компания Klipsch решила продолжить собственную серию беспроводной гарнитуры с новыми T10 True Wireless. Bluetooth-наушники представили в качестве равного конкурента популярным AirPods Pro и Galaxy Buds.

Уже второй год подряд Klipsch представляет новые беспроводные наушники в преддверии выставки CES. И T5 True Wireless, и его следующее поколение в виде T10 True Wireless ANC включают в себя искусственный интеллект, систему управления жестами и активное шумоподавление. Модели также будут значительно меньше по сравнению с большинством других наушников, таких как AirPods Pro и Galaxy Buds, что станет приятной неожиданностью для покупателей.

К слову, все эти новые функции и размеры имеют свою цену. Стоимость Klipsch T10 составит 649 долларов США, что делает их более дорогими, чем большинство аналогичных продуктов в этом сегменте рынка. Гарнитура будет официально представлена осенью 2020 года, когда и раскроются основные детали об ИИ и других характеристиках гаджета. Одним из главных достоинств беспроводных наушников является не качество воспроизведения, а их портативность. Из-за компактности и отсутствия соединительных кабелей гарнитуру можно носить, не выделяясь из толпы. В то же время T10 True Wireless ANC сможет предоставить и улучшенный функционал.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:49

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